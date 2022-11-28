Вашингтон, 28 ноября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Американские планы вооружения Тайваня могут быть сорваны из-за того, что приходится тратить средства на поставки Киеву, пишет The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

По данным источников издания, Пентагон до сих пор не выполнил заявку Тайваня от 2015 года на противоракетные комплексы Javelin и зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Недопоставки Тайваню оцениваются в $18,7 млрд. Ссылаясь на американское руководство, издание отмечает, что таковы «приоритеты» Вашингтона.