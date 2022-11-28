Москва, 28 ноября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. «Умные» счётчики предлагается начать устанавливать во все строящиеся в России многоквартирные дома, пишет 28 ноября «Коммерсантъ».

Счетчик

Такие правила могут быть инициированы правительством, для чего будет создана единая номенклатура счётчиков — на воду, газ, электричество.

Застройщики, если нововведение вступит в силу, будут обязаны устанавливать эти приборы и создавать специальные приложения, чтобы жильцы могли ими управлять.