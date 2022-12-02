Южно-Сахалинск, 2 декабря, 2022, 08:05 — ИА Регнум. На Сахалине благодаря федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» в населённых пунктах строят очистные сооружения, реконструируют водозаборы, что позволяет обеспечить население чистой питьевой водой. Так, в 2022 году построили очистные сооружения в селе Чехов, завершают реконструкцию водозабора в планировочном районе областного центра Ново-Александровск. На 2023 год запланировано строительство четырёх объектов в Углегорском, Холмском, Тымовском районах и Южно-Сахалинске. А жители Горнозаводска, где в эксплуатацию ввели станцию очистки воды, уже пользуются чистой питьевой водой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

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Мощность станции очистки воды в Горнозаводске составляет 1670 кубометров в сутки, чего хватит для нужд всего населённого пункта. На объекте установили два резервуара для чистой воды, технологическое оборудование, подземную насосную станцию перекачки отстоянных промывных вод, водопроводные сети.

В течение года производитель оборудования будет вести мониторинг и осуществлять технологическое обслуживание станции. Это необходимо для того, чтобы проверить, как водозабор будет действовать в различных погодных условиях.

«Каждый час берём воду на анализ. Размягчаем, осветляем, гипохлорируем, отстаиваем воду. На станции она проходит двухступенчатую фильтрацию: грубую и тонкую очистку», — рассказала мастер-технолог станции очистки воды Горнозаводска Екатерина Ильина.

Прежний водозабор был построен 60 лет назад и не выдерживал нагрузок, особенно в период паводков и сильных осадков. Население Горнозаводска жаловалось на плохое качество воды и постоянные отключения.

«Раньше вода была непригодной не то, что для питья, но и для принятия ванны. Она была желтого цвета, мутная. Приходилось ходить на родник, кипятили и только потом уже использовали воду для приготовления. Сейчас, я считаю, вода прекрасная. Ее можно спокойно употреблять. Она прозрачная, никакого запаха. Очень рады, что дождались этого», — прокомментировала жительница Горнозаводска Марина Кравченко.

Как сообщало ИА REGNUM, скважины для обеспечения горожан чистой водой пробурили в городе Свободный Амурской области по программе «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». Ранее в городе также по нацпроекту реконструировали водозабор.