Жители России в 2022 году стали употреблять больше здоровой еды и чаще заниматься спортом — опрос

Москва, , 08:31 — REGNUM Порядка половины жителей России (47%) в 2022 году стали употреблять больше здоровой пищи и чуть больше трети (35%) чаще заниматься спортом. Это 28 ноября из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Здоровое питание Pixabay.com

Уточняется, что в проводившемся 19–20 ноября в рамках спецпроекта с РИА Новости телефонном опросе принимали участие 1600 совершеннолетних жителей РФ, предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Также указывается, что 33% опрошенных согласны и ещё 14% скорее согласны с утверждением, что они стали больше употреблять в пищу здоровой еды. При этом 21% респондентов стал больше заниматься спортом и еще 14% участников опроса указали, что они скорее согласны с таким утверждением.

Кроме того, на вопрос о том стали ли они чаще в 2022 году ходить по врачам утвердительно ответили 18% респондентов, скорее согласились с этим 9% и ещё 44% — не согласны с таким утверждением.

При этом 45% участников опроса не согласились с тем, что они стали в этом году чаще употреблять алкоголь, ещё 11% заявили, что они с этим «скорее не согласны» и только 4% респондентов согласились с этим утверждением.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября из результатов исследования ИХ «Ромир» стало известно, что в России спортом занимаются 63% граждан. Мужчины проводят регулярные тренировки чаще женщин — 18% против 14%.