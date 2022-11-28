Берлин, 28 ноября, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Запад готовил Киев к войне с Россией с 2014 года, заявил экс-глава Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в интервью с Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Thomas Rodenbücher Оскар Лафонтен

Напомнив о так называемом Евромайдане 2014 года, Лафонтен пояснил, что Запад, особенно США, вооружали Киев и систематически готовили его к противостоянию с Россией.

Тогда-то и начался процесс неформального включения Киева в НАТО. «Эту предысторию западные политики и мейнстримные СМИ намеренно игнорируют», — сказал Лафонтен.