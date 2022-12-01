Южно-Сахалинск, 1 декабря, 2022, 09:37 — ИА Регнум. На Сахалин доставили пять мобильных универсальных пожарных модулей (МУП-300) для легкового транспорта, предназначенного для лесопожарных формирований. Технику регион получил благодаря нацпроекту «Экология», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Правительство Сахалинской области Лесопожарная техника

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Универсальный модуль можно использовать не только при тушении лесных пожаров, но и при патрулировании и локализации возгораний. Тушить огонь с его помощью можно, используя воду как из собственной ёмкости, так и из водоёма. Модуль российского производства, может монтироваться на любом виде автомобилей, а также на легковой прицеп.

«В 2021 году подобные модули поступили в лесопожарные станции восьми районов Сахалина. Техника отлично себя зарекомендовала и подходит для работы в наших условиях», — прокомментировал руководитель агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалина Роман Остапенко.

За последние три года регион закупил большое количество специализированной техники. Лесопожарные формирования пополнились большегрузами, патрульными и вахтовыми автомобилями, бульдозерами и многим другим. В арсенале лесных пожарных есть также беспилотник. Недавно по нацпроекту получили ещё один универсальный мобильный комплекс и один мотовездеход РМ-650-2.

«Квадроцикл незаменим при тушении лесных пожаров в труднодоступных местах. На одной машине, помимо двух работников, на место пожара можно также доставить противопожарное оборудование и инвентарь. Безусловно, такая техника повышает мобильность и эффективность лесопожарных формирований», — прокомментировал замдиректора ОАУ «Юго-Западное лесное хозяйство» Николай Сугачков.

Как сообщало ИА REGNUM, свалки не просто портят вид пригородов и полей — они наносят серьёзный вред окружающей среде. Благодаря национальному проекту «Экология», ещё в трёх регионах России — Московской, Самарской областях и Крыму — стало чище, там закончилась рекультивация свалок.