Газпром законсервирует оборудование на компрессорных станциях газопроводов «Северный поток»

Москва, , 08:07 — REGNUM Оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», которые нагнетали газ в систему газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», собирается законсервировать компания «Газпром». Об этом 28 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

По информации последних, всё оборудование останется на указанных компрессорных станциях, компания не собирается перевозить его в другое место, а в случае необходимости оно может быть снова быстро запущено.

При этом уточняется, что в «Газпроме» не стали комментировать изданию такую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чтобы говорить о перспективах ремонта «Северных потоков», необходимо дождаться полной оценки ущерба.