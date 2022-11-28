Газпром законсервирует перекачивание газа по газопроводам «Северный поток»
Газпром законсервирует оборудование на компрессорных станциях газопроводов «Северный поток»
Москва,
28 ноября 2022, 08:07 — REGNUM Оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», которые нагнетали газ в систему газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», собирается законсервировать компания «Газпром». Об этом 28 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Место разрушения газопровода «Северный поток»
Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»
По информации последних, всё оборудование останется на указанных компрессорных станциях, компания не собирается перевозить его в другое место, а в случае необходимости оно может быть снова быстро запущено.
При этом уточняется, что в «Газпроме» не стали комментировать изданию такую информацию.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чтобы говорить о перспективах ремонта «Северных потоков», необходимо дождаться полной оценки ущерба.
История вопроса
Строительство газопроводов из России в Западную Европу по дну Балтийского моря продиктовано необходимостью исключить геополитические риски, связанные с транзитом российского газа через нестабильные и крайне враждебные России постсоветские государственные образования в Восточной Европе.
Газопровод «Северный поток», состоящий из двух ниток производительностью 55 млрд кубометров газа в год был построен в 2015 году консорциумом из четырёх стран: России, Германии, Голландии и Франции. Против проекта резко выступали США, Прибалтика, Польша, Украина и Белоруссия.
«Северный поток» - самый протяжённый подводный газопровод в мире – 1224 километра.
В настоящее время идёт строительство ещё двух ниток «Северного потока» - газопровода «Северный поток-2». Также как и с первой очередью проекта, противодействие ему оказывают США, имеющие планы по продвижению на европейский рынок своего сжиженного природного газа (СПГ), и их восточноевропейские сателлиты. Помешать строительству газопровода пытаются через структуры Евросоюза путём принятия дискриминационного законодательства.
Также как и с первой очередью проекта, продвигается тезис о «зависимости» Европы от российского газа и экологической небезопасности газопровода.
Благодаря позиции основных государств Евросоюза, заинтересованных в поставках Российского газа строительство продвигается успешно и должно быть закончено к концу 2019 года.