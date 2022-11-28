Газпром законсервирует перекачивание газа по газопроводам «Северный поток»
Газпром законсервирует оборудование на компрессорных станциях газопроводов «Северный поток»
Москва, 28 ноября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», которые нагнетали газ в систему газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», собирается законсервировать компания «Газпром». Об этом 28 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По информации последних, всё оборудование останется на указанных компрессорных станциях, компания не собирается перевозить его в другое место, а в случае необходимости оно может быть снова быстро запущено.
При этом уточняется, что в Газпроме не стали комментировать изданию такую информацию.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, чтобы говорить о перспективах ремонта «Северных потоков», необходимо дождаться полной оценки ущерба.