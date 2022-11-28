Москва, 28 ноября 2022, 08:02 — REGNUM Для управления рисками, особенно ядерными, между главами Центрального разведывательного управления и Службы внешней разведки РФ Уильямом Бернсом и Сергеем Нарышкиным существует канал связи. Об этом в интервью РИА Новости рассказала временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.
По словам Руд, при необходимости Москва и Вашингтон могут задействовать данный канал связи. «Пока, насколько мне известно, ничего не запланировано», — добавила временная поверенная.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Анкаре по инициативе Вашингтона прошла встреча глав СВР и ЦРУ.
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