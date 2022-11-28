Временная поверенная в делах США: между главами ЦРУ и СВР есть канал связи

Москва, , 08:02 — REGNUM Для управления рисками, особенно ядерными, между главами Центрального разведывательного управления и Службы внешней разведки РФ Уильямом Бернсом и Сергеем Нарышкиным существует канал связи. Об этом в интервью РИА Новости рассказала временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой. Господин Бернс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на [территории бывш. УССР] не обсуждал», — сказала она.

По словам Руд, при необходимости Москва и Вашингтон могут задействовать данный канал связи. «Пока, насколько мне известно, ничего не запланировано», — добавила временная поверенная.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Анкаре по инициативе Вашингтона прошла встреча глав СВР и ЦРУ.

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