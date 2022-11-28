Инициатива Польши снизить потолок цен на нефть из России может нарушить единство Евросоюза

Варшава, , 07:59 — REGNUM Предложение Польши снизить потолок цен на российскую нефть в два раза может нарушить единство Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Польша и Евросоюз (сс) MateuszEs, Kpalion

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«Настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину чёткие сигналы о нашем единстве», — считает дипломат — собеседник газеты, критикуя заявление властей Польши.

В ЕС продолжаются споры по поводу уровня лимита цен на российскую нефть.

«Вопрос должен быть решён задолго до 5 декабря», —добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты из стран Евросоюза не поддержали намерение ввести ценовой потолок для нефти, поставляемой из России. Многие сочли это «глупой шуткой».