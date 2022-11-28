Потолок цен на нефть: Евросоюз готов «послать сигнал Путину»
Инициатива Польши снизить потолок цен на нефть из России может нарушить единство Евросоюза
Варшава,
28 ноября 2022, 07:59 — REGNUM Предложение Польши снизить потолок цен на российскую нефть в два раза может нарушить единство Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.
Польша и Евросоюз
(сс) MateuszEs, Kpalion
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«Настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину чёткие сигналы о нашем единстве», — считает дипломат — собеседник газеты, критикуя заявление властей Польши.
В ЕС продолжаются споры по поводу уровня лимита цен на российскую нефть.
«Вопрос должен быть решён задолго до 5 декабря», —добавил дипломат.
Как сообщало ИА REGNUM, эксперты из стран Евросоюза не поддержали намерение ввести ценовой потолок для нефти, поставляемой из России. Многие сочли это «глупой шуткой».
История вопроса
Осенью 2021 года цены на газ в Европе быстро росли, превысив отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. В числе основных причин - низкий уровень заполненности хранилищ и снижение объема поставок американского СПГ. При этом часть политиков в ЕС продолжают критиковать Россию - с одной стороны, за строительство “Северного потока - 2”, с другой - за якобы имевший место отказ увеличить объем поставок. Рост цен на газ в странах Европы привел к существенного удорожанию электроэнергии для потребителей и разорению ряда компаний - поставщиков. Российские власти не раз указывали, что страны Европы сами виноваты в сложившейся ситуации - к росту цен, в том числе, привел развал системы долгосрочных контрактов на поставки российского газа, совершенный по инициативе евробюрократов. Энергетический кризис усугубился на фоне санкций в связи со специальной военной операцией России в Донбассе и на территории бывш. УССР. В 2022 году стоимость 1000 кубометров газа несколько раз превышала отметку в 2000 долларов.