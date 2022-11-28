Варшава, 28 ноября, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Предложение Польши снизить потолок цен на российскую нефть в два раза может нарушить единство Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

(сс) MateuszEs, Kpalion Польша и Евросоюз

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«Настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину чёткие сигналы о нашем единстве», — считает дипломат — собеседник газеты, критикуя заявление властей Польши.

В ЕС продолжаются споры по поводу уровня лимита цен на российскую нефть.

«Вопрос должен быть решён задолго до 5 декабря», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты из стран Евросоюза не поддержали намерение ввести ценовой потолок для нефти, поставляемой из России. Многие сочли это «глупой шуткой».