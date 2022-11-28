В целях экономии энергии остановлена работа большого адронного коллайдера
Большой адронный коллайдер прекратил работу раньше срока из-за рисков дефицита электричества
Женева, Швейцария,
28 ноября 2022, 07:50 — REGNUM Расположенный на границе Швейцарии и Франции Большой адронный коллайдер завершил работу раньше срока, чтобы не тратить дополнительно электричество в условиях дефицита. Отключение техническое, сообщили в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
Адронный коллайдер
Avivas.ru
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Остановка произошла 28 ноября. Цель этих действий — минимизировать риски, связанные с нехваткой электроэнергии в Европе.
Кроме того, анонсировано, что в 2023 году коллайдер будет работать на 20% меньше времени, чем его готовили изначально.
Как сообщало ИА REGNUM, решение о досрочном завершении работы коллайдера было принято совместно странами ЕС.
История вопроса
Осенью 2021 года цены на газ в Европе быстро росли, превысив отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. В числе основных причин - низкий уровень заполненности хранилищ и снижение объема поставок американского СПГ. При этом часть политиков в ЕС продолжают критиковать Россию - с одной стороны, за строительство “Северного потока - 2”, с другой - за якобы имевший место отказ увеличить объем поставок. Рост цен на газ в странах Европы привел к существенного удорожанию электроэнергии для потребителей и разорению ряда компаний - поставщиков. Российские власти не раз указывали, что страны Европы сами виноваты в сложившейся ситуации - к росту цен, в том числе, привел развал системы долгосрочных контрактов на поставки российского газа, совершенный по инициативе евробюрократов. Энергетический кризис усугубился на фоне санкций в связи со специальной военной операцией России в Донбассе и на территории бывш. УССР. В 2022 году стоимость 1000 кубометров газа несколько раз превышала отметку в 2000 долларов.