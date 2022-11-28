Женева, Швейцария, 28 ноября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Расположенный на границе Швейцарии и Франции Большой адронный коллайдер завершил работу раньше срока, чтобы не тратить дополнительно электричество в условиях дефицита. Отключение техническое, сообщили в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Avivas.ru Адронный коллайдер

Читайте также: Большой адронный коллайдер остановят досрочно из-за энергокризиса в ЕС

Остановка произошла 28 ноября. Цель этих действий — минимизировать риски, связанные с нехваткой электроэнергии в Европе.

Кроме того, анонсировано, что в 2023 году коллайдер будет работать на 20% меньше времени, чем его готовили изначально.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о досрочном завершении работы коллайдера было принято совместно странами ЕС.