Тегеран, , 07:48 — REGNUM В США федерация футбола 27 ноября опубликовала в своих соцсетях национальный флаг Ирана без герба страны, который является символом Исламской Республики. Как сообщает «Ассошиэйтед Пресс», такое решение принято в поддержку протестов в Иране перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре с участием сборных обеих стран.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным издания, флаг Ирана был окрашен только в зелёный, белый и красный цвета, а каллиграфическая версия слова «Аллах», состоящая из четырёх полумесяцев и меча посередине, отсутствовала.

Американская федерация футбола заявила, что решение принято с целью демонстрации «поддержки женщин в Иране, борющихся за права человека».

В свою очередь правительство Ирана обвинило США в удалении имени бога со своего флага. Представители федерации футбола Исламской Республики считают, что принятые в отношении флага меры противоречат правилам Международной федерации футбола (ФИФА). Американская сторона должна понести ответственность за содеянное.

Напомним, матч с участием сборных Ирана и США должен состояться 29 ноября.

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