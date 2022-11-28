СМИ Германии: Киев восемь лет готовили к противостоянию с Россией

Берлин, , 07:35 — REGNUM С 2014 года США вооружали Киев для борьбы с Россией. Подготовка началась сразу после Евромайдана, заявил бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«С тех пор США и их западные вассалы вооружали и систематически готовили Киев к противостоянию с Россией. В результате [территория бывш. УССР] не де-юре, но де-факто стала членом НАТО. Эту предысторию западные политики и мейнстримные СМИ намеренно игнорируют», — отметил он.

Политик подчеркнул, что путём ухудшения отношений между Россией и Евросоюзом Вашингтон получил возможность регулировать политику стран ЕС и «продают свой грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает».

При этом по мнению Оскара Лафонтена, США не смогли в полной мере реализовать свои намерения в отношении РФ и «теперь осознают, что обломали себе зубы».

«Несмотря на масштабные поставки вооружения на [территорию бывш. УССР], отправку туда большого количества «военных советников», оказалось, что ядерную державу Россию невозможно одолеть военным путём. К тому же антироссийские санкции обернулись для Запада бумерангом» , — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европе предсказали гуманитарный и миграционный кризис, который станет следствием антироссийских санкций. Это негативные последствия после поддержки киевского режима деньгами и оружием, считает обозреватель Guardian Саймон Тисдалл.