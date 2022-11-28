Берлин, 28 ноября 2022, 07:35 — REGNUM С 2014 года США вооружали Киев для борьбы с Россией. Подготовка началась сразу после Евромайдана, заявил бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Читайте также: СМИ Великобритании: Запад пожинает плоды помощи киевскому режиму
Политик подчеркнул, что путём ухудшения отношений между Россией и Евросоюзом Вашингтон получил возможность регулировать политику стран ЕС и «продают свой грязный сланцевый газ, в то время как американская оборонная промышленность процветает».
При этом по мнению Оскара Лафонтена, США не смогли в полной мере реализовать свои намерения в отношении РФ и «теперь осознают, что обломали себе зубы».
Как сообщало ИА REGNUM, Европе предсказали гуманитарный и миграционный кризис, который станет следствием антироссийских санкций. Это негативные последствия после поддержки киевского режима деньгами и оружием, считает обозреватель Guardian Саймон Тисдалл.