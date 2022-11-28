Вашингтон, 28 ноября, 2022, 07:25 — ИА Регнум. На «поддержку гражданского общества» в Ираке агентство США по международному развитию (USAID) планирует выделить до $25 млн. В описании соответствующего гранта говорится, что работа будущих подрядчиков будет финансироваться американской стороной в течение пяти лет.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

«Деятельность в поддержку гражданского общества Ирака, спонсируемая USAID, будет повышать участие граждан в государственной сфере, особенно женщин и молодёжи, одновременно поддерживая организации гражданского общества (ОГО), чтобы налаживать связь с гражданами и другими ОГО и расширять их возможности», — цитирует RT документ.

Американские специалисты прогнозируют, что результатом их усилий должно стать формирование активного и устойчивого сектора гражданского общества в Ираке, повышение вовлечённости жителей в работу по разным направлениям. Программа также направлена на укрепление устойчивости и жизнеспособности организаций гражданского общества в стране.

На реализацию намеченного USAID выделит $25 млн.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований института востоковедения РАН, доктора исторических наук Бориса Долгова, эти намерения выглядят несколько цинично. В 2003 году США фактически совершили акт агрессии против Ирака. Он был поддержан рядом американских союзников, в результате чего иракское государство было разрушено, имелись многочисленные жертвы среди мирного населения. Ещё в Ираке американцы использовали заряды со слабообогащённым ураном, а сегодня США намерены заниматься развитием гражданского общества в Ираке, напомнил эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, американский историк Ноам Хомский считает, что Запад не вправе критиковать Россию, имея разрушительный шлейф преступлений.

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