Улицу населённого пункта на Камчатке объявили зоной химического заражения

Петропавловск-Камчатский, , 07:09 — REGNUM На металлобазе в городе Елизово Камчатского края при утилизации газового баллона произошла утечка хлора. Вещество вытекло и испарилось, спасатели устраняют последствия ЧП с помощью водяной завесы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Хлор в газообразном состоянии

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Жителей улицы Нагорная, где произошла утечка, просят не выходить из помещений, а в случае нахождения на улице немедленно укрыться в зданиях. В районе ЧП стоит резкий химический запах.

Территория вокруг металлобазы объявлена зоной химического заражения. Жильцам близлежащих домов рекомендуют закрыть окна, уплотнить щели на стыках рам и по возможности находится на верхних этажах зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в США на химическом заводе компании DOW, расположенном вблизи городка Плакемин (округ Ибервиль, штат Луизиана). Тогда химическую угрозу пережидали в помещениях около 7 тыс. человек.