Эксперт о кризисах: курс на поддержание уровня жизни населения правительству РФ надо продолжать

Москва, , 07:01 — REGNUM За последние почти 25 лет Россия пережили не один кризис, которые закалили жителей, научили их быть рациональными, сказал РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

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«Мы уже «тертые калачи», имею ввиду и отечественный бизнес, и население страны. Ведь за последние почти 25 лет, начиная с 1998 года, это для нас уже пятый кризис. И ни один из них, замечу, не привел к экономическому коллапсу. Кризисы лишь закалили россиян, поменяли их поведение, оно стало более грамотным, рациональным», — заявил эксперт.

Широв привёл пример, что когда во время пандемии коронавируса правительство РФ выплачивало меры поддержки, люди тратили деньги рационально — на ремонт жилья и на детей.

«То есть каждое действие по поддержке доходов населения приводит к росту спроса, что в итоге способствует развитию экономики, это ведь — 50% ВВП. Курс на поддержание уровня жизни населения — причём, всего, а не отдельных, узких его групп — правительству необходимо продолжать и далее», — добавил руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Как сообщало ИА REGNUM, экономический кризис, который наблюдается в РФ в настоящее время, коренным образом отличается от всех предыдущих. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.