В Омске произошёл крупный пожар в торговом комплексе

Омск, , 06:54 — REGNUM В Омске 28 ноября произошёл пожар в складском помещении торгового комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Пожар в Омске 55. mchs. gov.ru

По данным ведомства, к ликвидации возгорания на улице Березовского привлечены более 120 пожарных.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 06:21 (03:21 мск) — задымление внутри помещения. На месте происшествия от МЧС России работают 122 человека и 22 единицы техники. Организовано шесть звеньев газодымозащитной службы», — уточняет пресс-служба.

В 08:57 (05:57 мск) пожар локализован. Площадь возгорания составила 1350 кв. метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM передавало, 9 ноября в Советском округе Омска произошёл пожар в детском саду. До прибытия сотрудников пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались 75 человек, в том числе 55 детей. Когда прибыли сотрудники МЧС, эвакуация продолжилась. Было эвакуировано ещё 99 детей и десять взрослых.

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