Минобороны РФ показало в работе в зоне спецоперации два ракетных комплекса
Российские боевые машины показали в действии в зоне спецоперации
Москва,
28 ноября 2022, 06:57 — REGNUM Работу в зоне спецоперации двух видов зенитных ракетных комплексов показало Министерство обороны России. Ведомство опубликовало видео с «Бук-М3» и «Бук-М2», сообщает 28 ноября корреспондент ИА REGNUM.
Ракетное оружие
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Техника принадлежит соединениям противовоздушной обороны Центрального военного округа. Её продемонстрировали в действии на территории проведения спецоперации в защиту Донбасса.
На видео гусеничная машина быстро и легко едет по пересечённой местности, преодолевает рытвины на дороге, эффектно разворачивает ракетную установку и запускает снаряды в небо.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Минобороны России опубликовало кадры деятельности специалистов ремонтных подразделений Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции, которые проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники в полевых условиях.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.