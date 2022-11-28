Москва, 28 ноября, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Работу в зоне спецоперации двух видов зенитных ракетных комплексов показало Министерство обороны России. Ведомство опубликовало видео с «Бук-М3» и «Бук-М2», сообщает 28 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетное оружие

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Техника принадлежит соединениям противовоздушной обороны Центрального военного округа. Её продемонстрировали в действии на территории проведения спецоперации в защиту Донбасса.

На видео гусеничная машина быстро и легко едет по пересечённой местности, преодолевает рытвины на дороге, эффектно разворачивает ракетную установку и запускает снаряды в небо.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Минобороны России опубликовало кадры деятельности специалистов ремонтных подразделений Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции, которые проводят непрерывные работы по восстановлению и ремонту военной техники в полевых условиях.