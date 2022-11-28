Бойцы отряда «Ахмат» обследовали сёла на Херсонском направлении

Киев, , 06:35 — REGNUM При обследовании около 20 сёл на левом берегу Днепра чеченские бойцы отряда «Ахмат» обнаружили схроны с огнестрельным оружием и боеприпасами. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления Росгвардии по Чечне полковник Султан Рашаев, передаёт 28 ноября ТАСС.

Подразделения «Ахмата» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Проводим оперативно-розыскные мероприятия на Херсонском направлении и направлении Энергодара. В результате были выявлены несколько схронов, несколько десятков огнестрельного оружия, из тяжелого оружия — ПЗРК, «Шмели», РПГ и боеприпасы разных калибров», — уточнил он.

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Также были изъяты различные технические средства разведки, несколько комплектов документов ВСУ и комплекты военной формы, в том числе стран НАТО. Всего на данный момент проверено около 20 сёл в направлении Энергодара, резюмировал Рашаев.

Как сообщало ИА REGNUM, российские силовики за неделю обнаружили в Энергодаре два схрона с более чем 300 противодесантными минами.

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