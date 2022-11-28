Москва, 28 ноября 2022, 06:32 — REGNUM «Газпром» намерен законсервировать оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», которые нагнетали голубое топливо в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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По мнению экспертов «Ъ», это решение закономерно, сроки восстановления газопроводов назвать сложно, а перенос оборудования на другие компрессорные станции невозможен.
Работы по консервации могут занять до 3-5 месяцев. Затраты предполагают до 2–3 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова начать поставки газа в Европу по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток — 2».