Москва, 28 ноября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Газпром намерен законсервировать оборудование на компрессорных станциях «Портовая» и «Славянская», которые нагнетали голубое топливо в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод «Северный поток — 2»

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По мнению экспертов «Ъ», это решение закономерно, сроки восстановления газопроводов назвать сложно, а перенос оборудования на другие компрессорные станции невозможен.

Работы по консервации могут занять до 3–5 месяцев. Затраты предполагают до 2–3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова начать поставки газа в Европу по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток — 2».