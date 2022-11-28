Модернизировать работу паспортно-визового сервиса ради удобства мигрантов планируют в РФ

Москва, , 06:21 — REGNUM Правительство России внесло в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается увеличить количество услуг, оказываемых ФГУП «Паспортно-визовый сервис». Изменения вносятся для удобства иностранцев, которые въезжают в страну без визы, пишет 28 ноября «Коммерсант».

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ожидается, что принятие этих законодательных изменений упростит миграционный учёт. Цель реорганизации — нивелировать дефицит кадров на рынке труда. Фактически произойдёт передача функций по оформлению мигрантов из ведения МВД к паспортно-визовому сервису. Он будет принимать заявления на выдачу виз, оформлять вид на жительство, уведомления о прибытии и разрешения на работу, переоформлять патенты, выдавать загранпаспорт жителям России и многое другое. Услуги будут цифровизованы.

«При этом ФГУП и региональные организации останутся вне системы органов миграционного учета МВД — ведомственная подчиненность «позволяет регулировать и контролировать все аспекты» их деятельности, говорится в пояснительной записке к законопроекту», — отметило издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября канцлер Германии Олаф Шольц выступил за упрощение правил получения немецкого гражданства для прибывающих в страну иммигрантов. Он заявил, что женщины и мужчины, а иногда и дети, мигрировавшие в Германию за последние несколько десятилетий, играют ключевую роль в укреплении германской экономики.