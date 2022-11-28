Россияне могут обращаться за американскими визами в любое посольство США

Вашингтон, , 06:16 — REGNUM США ведут поиск более доступных стран, чем Польша, для получения иммиграционных виз. Об этом в интервью РИА Новости рассказала временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.

Американская виза Zboralski

«Что касается иммиграционных виз, мы знаем, что российским гражданам сложно добираться до Варшавы, города, в котором мы обрабатываем эту категорию виз, поэтому мы сейчас пытаемся определить для этой цели другие, более доступные для россиян места», — сказала она.

Руд добавила, что США всё также готовы принимать россиян, желающих побывать в стране или приехать на учёбу. При этом численность персонала посольства сильно сокращена, особенно в консульском отделе. Большую часть рабочего времени сотрудники заняты вопросами американских граждан, в том числе находящихся в тюрьме или участников судебного процесса.

«Пока мы не в состоянии предоставлять полный набор консульских услуг, российские граждане могут обращаться за американскими визами в любой стране, где есть посольство США», — резюмировала временно поверенная.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза не должны принимать заявки от граждан России на визы, поданные в третьих странах. Такие рекомендации дала Еврокомиссия.

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