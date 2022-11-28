Москва, 28 ноября 2022, 05:43 — REGNUM Впервые с 11 января стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE 28 ноября опустилась ниже 82 доллара за баррель. Об этом сообщает ТАСС.

Нефть
Нефть
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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На утро стоимость Brent опускалась до 81,41 доллар за баррель.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года снижался на 3,00% — до 73,9 долларов за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломаты стран Евросоюза приостановили переговоры по вопросу о введении потолка цен на российскую нефть. Ранее они планировали прийти к договорённости в ночь на 26 ноября, однако теперь стало известно, что различные входящие в ЕС государства не смогли сблизить свои позиции.