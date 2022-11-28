Мелитополь, 28 ноября, 2022, 05:20 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на запорожском направлении.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

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Экипаж самоходной артиллерийской установки «Акация» разгромил наблюдательный пункт. Как передаёт корреспондент РИА Новости с места событий, подразделения разведки обнаружили наблюдательный пункт противника, вышли на позиции. Разведка подтвердила поражение цели.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов истребителей МиГ-31 в ходе специальной военной операции.