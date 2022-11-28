Авиакомпания «Амуравиатранс АСЗ», работающая с 1999 года, получила банкротный иск

Хабаровск, , 09:04 — REGNUM В арбитраж Хабаровского края подан банкротный иск, адресованный одному из старейших дальневосточных грузовых авиаперевозчиков, — ООО «Авиакомпания «Амуравиатранс АСЗ». Исковое заявление от кредитора суд пока не принял к производству и дату заседания для рассмотрения обоснованности претензий не назначил, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск подало ООО «Транспортная компания Фрилайн» из Якутии, заявившее долг в размере 4 506 707,78 рубля. В качестве арбитражного управляющего для должника предложен участник союза арбитражных управляющих «Возрождение». Прочие детали пока не раскрывались.

В 2020–2021 годы ООО «Транспортная компания Фрилайн» шесть раз судилась с авиакомпанией «Амуравиатранс АСЗ». Последний иск был рассмотрен в марте 2022 года, но вердикт на сегодня обжалуется. Спор компания «Фрилайн» проиграла. В его основе лежал договор аренды вертолётов МИ-8т от 2018 года.

В едином госреестре юрлиц авиаперевозчик фигурирует с мая 1999 года, но в ноябре 2022 года в выписке появилась запись о том, что регистрирующий орган принял «решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ» из-за наличия сведений о юрлице, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

Владельцами компании числятся ООО «Авиакомпания «Амуравиатранс» (прекратило деятельность ещё в 2014 году) и Южно-Сахалинское региональное отделение международного общественного фонда «Победа-1945». Последнее было ликвидировано в конце июня 2022 года. Актуальных данных о собственниках в ЕГРЮЛ нет.