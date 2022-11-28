Берлин, 28 ноября, 2022, 05:05 — ИА Регнум. Многие немецкие депутаты начали возмущаться тем, что в бундестаге очень холодно и им приходится надевать тёплую одежду в кабинетах.

Prométhée Бундестаг

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«Я сидела в кабинете в пуховике и постоянно ходила туда-сюда. Тем не менее уже через непродолжительное время у меня начался насморк. Это балаган! Очевидно, администрация не контролирует ситуацию», — цитирует депутата Ренату Кюнаст обозреватель Spiegel Тим Нойман.

Автор отмечает, что бундестаг экономит электроэнергию из-за нехватки газа. В кабинетах и залах заседаний температура +19 градусов, остальные помещения не отапливаются.

Жалуются на холод и другие депутаты.

Как сообщало ИА REGNUM, кризис в Европе только начинается, и худшее ещё впереди. Об этом 27 ноября пишет британский журнал The Economist.