За призыв к мировому сообществу разорвать связи с Ираном арестовали племянницу лидера страны

Тегеран, , 05:07 — REGNUM Племянницу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фариде Морадхани арестовали после того, как она призывала к мировому сообществу разорвать все связи с правительством страны. Об этом сообщают Reuters и CNN.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Брат арестованной Махмуд Морадхани уточнил, что Фариде обратилась в прокуратуру согласно постановлению суда. Женщину арестовали в среду, 23 ноября.

В своём видеообращении Фариде Морадхани, которое опубликовал брат, призвала мировое сообщество разорвать на фоне охвативших Иран протестов все связи и прекратить любые сделки. По её мнению, жители страны находятся в состоянии войны с теми, кто поддерживает власти Исламской Республики. Фариде призвала демократические страны отозвать из Ирана своих представителей и выслать иранских делегатов из собственных стран.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Иране арестовали 40 иностранцев по подозрению в организации беспорядков.

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