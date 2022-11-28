Тегеран, 28 ноября, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Племянницу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фариде Морадхани арестовали после того, как она призывала к мировому сообществу разорвать все связи с правительством страны. Об этом сообщают Reuters и CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Брат арестованной Махмуд Морадхани уточнил, что Фариде обратилась в прокуратуру согласно постановлению суда. Женщину арестовали в среду, 23 ноября.

В своём видеообращении, которое опубликовал её брат, Фариде Морадхани призвала мировое сообщество разорвать на фоне охвативших страну протестов все связи и прекратить любые сделки с Ираном. По её мнению, жители страны находятся в состоянии войны с теми, кто поддерживает власти Исламской Республики. Фариде призвала демократические страны отозвать из Ирана своих представителей и выслать иранских делегатов из собственных стран.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Иране арестовали 40 иностранцев по подозрению в организации беспорядков.

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