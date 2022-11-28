Тверь, 28 ноября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Арбитраж Тверской области признал обоснованными претензии АО «КБ «Интерпромбанк» и ввёл первый этап в банкротной процедуре — наблюдение в отношении АО «Андреапольский нефтеперерабатывающий завод». Решение суда ещё может быть обжаловано в установленные законом сроки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В карточке дела пока есть только запись судьи Першиной — «введение наблюдения», но сам вердикт пока не доступен для ознакомления.

Обанкротить актив кредиторы пытаются с августа 2021 года. Ранее тюменскому кредитору — ООО «Нью Петрол Тюмень» — суд уже отказал во введении процедуры, указав на необоснованность требования, так как вердикт, на котором основывал свой долг в размере более 73,8 млн рублей кредитор, был обжалован.

На сайте компании уточняется, что НПЗ перерабатывает и отправляет разные нефтепродукты в 14 стран мира.