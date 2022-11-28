Манчестер, Великобритания, , 04:49 — REGNUM Полицейские рассказали о смерти мужчины, тело которого было найдено в городе Уиган на западе Великобритании. Мужчину застрелили, а потом облили кислотой. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба полиции Манчестера.

Труп Ben Smith

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До получения результатов исследования, следователи опасались, что на теле убитого могли быть опасные химические вещества. Поэтому было объявлено, что все, кто соприкасался с убитым, должны обратиться в полицию.

После экспертизы местных жителей успокоили, что химвещество, которым облили труп, не представляет опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, пограничная служба Республики Белоруссия 21 ноября обнаружила тело беженца из Северной Африки на границе с Польшей.