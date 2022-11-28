Манчестер, Великобритания, 28 ноября, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Полицейские рассказали о смерти мужчины, тело которого было найдено в городе Уигане на западе Великобритании. Мужчину застрелили, а потом облили кислотой. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба полиции Манчестера.

Ben Smith Труп

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До получения результатов исследования, следователи опасались, что на теле убитого могли быть опасные химические вещества. Поэтому было объявлено, что все, кто соприкасался с убитым, должны обратиться в полицию.

После экспертизы местных жителей успокоили, что химвещество, которым облили труп, не представляет опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, пограничная служба Республики Белоруссии 21 ноября обнаружила тело беженца из Северной Африки на границе с Польшей.