Москва, 28 ноября, 2022, 04:51 — ИА Регнум. На 35,2% реже покупают iPhone в России в 2022 году по сравнению с прошлым годом. Причиной снижения спроса стали санкции, сообщили «Известия».

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Всего по данным издания за десять месяцев в России продали почти 3 млн iPhone. Спрос на новые модели оказался в 2,5 раза ниже, чем когда вышла предыдущая модификация.

Причинами снижения продаж эксперты назвали то, что в iPhone не работают NFC-платежи, есть трудности с пополнением Apple ID и отсутствует официальная гарантия от производителя.

«Свою роль сыграла стагнация в линейке iPhone 14. Новая 48 Мп-камера всё ещё не превосходит камеры из iPhone 13 Pro по качеству», — отметил редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России наблюдается рекордное снижение цен на смартфон iPhone 13 mini. Самый доступный вариант на рынке оценивается в 45 350 рублей.