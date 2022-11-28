В Британии рассказали в каком случае Запад откажется помогать киевскому режиму

Лондон, , 04:39 — REGNUM В случае прихода Дональда Трампа к власти в США в 2024 году Запад может перестать оказывать помощь киевскому режиму. Такое предположение в интервью Welt сделал британский историк, специалист по России Орландо Файджес.

Киев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Боюсь, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в Соединённых Штатах. Для [бывш. УССР] будет плохо, если победит Трамп» , — считает учёный.

По мнению историка, многое также зависит от готовности Запада идти до конца.

Файджес пояснил, Москва сделает ставку на то, что Запад не будет вечно поддерживать режим Зеленского. «И боюсь, что это правда», — добавил он.

Напомним, бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в середине ноября подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на этот пост.

Читайте также: В победу Байдена на выборах 2024 года верит 71% американцев