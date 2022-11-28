Тайбэй, 28 ноября, 2022, 04:30 — ИА Регнум. Конгресс США констатировал возможные сложности с направлением на Тайвань заказанного ранее вооружения. Идёт отставание по поставкам, сообщило The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

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Стоимость оружия, которое не отправили на остров вовремя, оценивается в 18,7 млрд долларов. Объёмы вооружения, которые недополучил Тайвань, возросли с декабря 2021 года. В том числе, США не направили Тайваню 208 противотанковых ракет Javelin и 215 ракет Stinger, заказанных в 2015 году.

Сложности возникли в связи с «перенаправлением существующих запасов оружия и боеприпасов и проблемой с цепочками поставок из-за пандемии», отметила комиссия Конгресса США. Тайваню придётся ждать, пока будет готово новое оружие, так как запасы отправляют на территорию б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября восемь самолётов и четыре воздушных судна обнаружены возле Тайваньского пролива. В том числе в опознавательной зоне ПВО острова находились стратегические бомбардировщики и истребители.