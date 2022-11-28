Москва, 28 ноября, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Среди детского и взрослого населения России растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает московский департамент здравоохранения со ссылкой на Роспотребнадзор.

Mos.ru В больнице

Число госпитализаций среди детей превышает средние показатели эпидсезонов 2016–2019 годов в 2–2,5 раза. Уточняется, что только за последние две недели число госпитализаций возросло почти в два раза и составляет около 400 новых пациентов в сутки.

В связи с этим в московских больницах коечный фонд для детей с гриппом и ОРВИ увеличат до 2 тыс. мест.

В других регионах также фиксируют рост заболеваемости сезонными инфекциями. Так, в Екатеринбурге за неделю (с 14 по 20 ноября) выявили 15,8 тыс. случаев ОРВИ, что превышает средний многолетний уровень на 12,9%.

В Санкт-Петербурге среди детей в возрасте от 7 до 14 лет прирост заболеваемости за неделю составил 32,4% (9429 случаев).

В Ульяновской области недельный показатель заболеваемости среди детей (7–14 лет) превысил эпидемический порог на 14%.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова Иван Коновалов полагает, что на рост заболеваемости гриппом и ОРВИ могла повлиять изоляция в период пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, двойных вирусных эпидемий в мире ещё не было, поэтому беспокоиться из-за сочетания трёх пандемий пока не стоит, считает вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

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