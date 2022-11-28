Горловка, ДНР, 28 ноября, 2022, 04:15 — ИА Регнум. ВСУ вечером 27 ноября подвергли обстрелу несколько населённых пунктов, в том числе Горловку и Гольмовский, сообщает телеграм-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Никита Третьяков ИА REGNUM Разрушенное здание в ДНР

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Зафиксирован обстрел населенного пункта Дружба, Горловка (Никитовский район) — выпущено шесть снарядов калибра 152 мм. Чуть позже боевики опять ударили по Горловке пятью снарядами.

На Гольмовский ВСУ выпустили также пять снарядов того же калибра, как и на Горловку.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ под Артёмовском в Донбассе ежедневно несут большие потери — 240–250 боевиков.