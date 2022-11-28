Москва, 28 ноября, 2022, 03:47 — ИА Регнум. Аферисты применяют новый способ отъёма денег у доверчивых граждан. На этот раз они используют перевод жертвой денег между собственными счетами.

Epp.genproc.gov.ru Мошенничество по телефону

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Втираясь в доверие к жертвам, они уговаривают перевести накопления между их собственными счетами, а затем, подобрав к одному из счетов «ключ», снимают деньги, рассказал агентству «Прайм» специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.

Телефонные мошенники с помощью письма или смс-сообщения заражают компьютер или телефон потенциальной жертвы вирусом, с помощью которого получают данные одного из счетов через онлайн-банк. Затем они звонят человеку, представляясь сотрудниками банка, Центробанка, полиции, и убеждают перевести все деньги на тот самый счёт. Если жертва поддается и отправляет деньги себе же, их тут же снимают.

«Сложность здесь состоит в том, что сотрудникам ЦБ и службам безопасности банков, борющимся с мошенниками, практически невозможно понять, что происходит противоправное действие. Ведь человек сам переводит деньги между своими счетами, что обычно не вызывает вопросов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники придумали действенную схему, как обчищать доверчивых людей. Организуясь в группы, они заставляют своих жертв брать кредиты и переписывать на них недвижимость, рассказал «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьёв.