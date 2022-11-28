Штат Джорджия, США, 28 ноября, 2022, 03:50 — ИА Регнум. В рамках второго тура выборов кандидата на последнее кресло в Сенате США началось раннее голосование в штате Джорджия. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

«Джорджия: раннее голосование второго тура уже идёт», — написал Байден на своей странице в Twitter.

Джорджия — единственный американский штат, где ни «демократический», ни «республиканский» кандидаты в Сенат по итогам первого тура в начале ноября не достигли необходимого порога в 50% голосов.

Раннее голосование пока доступно в некоторых округах Джорджии и будет полностью запущено с 28 ноября по 2 декабря. На 6 декабря назначен единый день голосования.

Согласно прогнозу телеканала CNN, Демократическая партия получает 50 мест и контроль над верхней палатой Конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада. Демократам нужно 50 мест в Сенате для контроля, так как верхнюю палату возглавляет вице-президент демократической администрации Камала Харрис. При этом последнее место в Сенате до сих пор не определено.

Ранее ИА REGNUM передавало, 14 ноября Байден назвал себя «косоглазым оптимистом», оценивая результаты промежуточных выборов в Конгресс США.

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