Бастрыкин ждёт доклада об обстоятельствах возгорания на траулере в Охотском море

Москва, , 03:44 — REGNUM Руководителю Восточного межрегионального СУ на транспорте Алексею Александрову поручено доложить о ходе проверки обстоятельств пожара на траулере в Охотском море, недалеко от Камчатки. Выяснение причин происшествия будет контролировать председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе ведомства.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

Читайте также: После пожара в море на траулере на Камчатке следователи начали проверку

Возгорание случилось на большом морозильном траулере Sunfish в тот момент, когда он находился в 300 км от села Усть-Хайрюзово на Камчатке. Пожар удалось локализовать, никто не пострадал.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит процессуальную проверку обстоятельств инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, на судне во время пожара находились 104 члена экипажа. Причины пожара и размер ущерба устанавливаются.