Военный стратег Австрии заявил, что Киев будет полностью обесточен без помощи Запада

Вена, , 03:35 — REGNUM Запад недооценил возможности Москвы, а Киев не выдерживает удары по инфраструктуре. Это может привести к тому, что по истечении нескольких недель территория б. УССР погрузится во тьму из-за проблем в системе энергоснабжения, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу ZDF.

Без электричества amir taj

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«Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, [бывш. УССР] через несколько недель погрузится в полную темноту. Европа пытается наскрести то, что есть. Мы отстаём, а Россия снова проявляет инициативу. Это парадоксальная ситуация», — сказал он.

По мнению полковника, негативно отражаются на ситуации размеры территории бывш. УССР и то, что необходимо защищать большое количество объектов. Эксперт считает практически невозможным решение этих проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим показал свою беспомощность, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По её мнению, в том числе об этом свидетельствует то, что перебои с электроснабжением привели к увеличению случаев домашнего насилия на территории бывш. УССР.