Буэнос-Айрес, 28 ноября, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Форварду сборной Аргентины Лионелю Месси и его семье очень тяжело даётся чемпионат мира в Катаре. По словам футболиста, чувствуется давление на национальную команду.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

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«Мой сын Матео ушёл со стадиона в слезах после первой игры против Саудовской Аравии, а Тьяго сказал мне, что если мы выиграем два оставшихся матча, то пройдём в плей-офф. Моя семья страдает так же, как и все аргентинцы, но мы счастливы и снова чувствуем себя комфортно, потому что теперь судьба выхода в плей-офф зависит от нас. Я доволен результатом и счастлив, потому что теперь у нас будет тишина на несколько дней», — цитирует Месси британское онлайн-издание The Mirror.

Как сообщало ИА REGNUM, команда Аргентины имеет три очка и занимает второе место в группе С. Мексика с одним очком опустилась на четвёртую строчку.