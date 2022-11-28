Конгрессмен: в США забастовка железнодорожников приведёт к коллапсу

Вашингтон, , 03:22 — REGNUM Не допустить начала забастовки железнодорожников и принудительно вмешаться в переговоры профсоюзов с грузовыми перевозчиками намерены в США. По мнению конгрессмен Брайана Фитцпатрика, забастовка сотрудников железнодорожной отрасли станет разрушительной для американской экономики.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это будет разрушительным для нашей экономики, поэтому мы найдем решение так или иначе», — цитирует конгрессмена Fox News.

На железнодорожную отрасль приходится треть перевозок продукции в США. Отказ сотрудников выполнять свои обязанности вызовет в стране настоящий коллапс.

Забастовка, в которой могут принять участие 100 тыс. человек, может начаться 9 декабря, если все 4 из 12 профсоюзов работников железнодорожной отрасли не достигнут компромисса.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае забастовки, по оценкам CNN, в США может остановиться около 30% грузовых перевозок, что крайне отрицательно скажется на экономике.

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