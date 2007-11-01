Вашингтон, 28 ноября, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Не допустить начала забастовки железнодорожников и принудительно вмешаться в переговоры профсоюзов с грузовыми перевозчиками намерены в США. По мнению конгрессмена Брайана Фитцпатрика, забастовка сотрудников железнодорожной отрасли станет разрушительной для американской экономики.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Это будет разрушительным для нашей экономики, поэтому мы найдем решение так или иначе», — цитирует конгрессмена Fox News.

На железнодорожную отрасль приходится треть перевозок продукции в США. Отказ сотрудников выполнять свои обязанности вызовет в стране настоящий коллапс.

Забастовка, в которой могут принять участие 100 тыс. человек, может начаться 9 декабря, если все 4 из 12 профсоюзов работников железнодорожной отрасли не достигнут компромисса.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае забастовки, по оценкам CNN, в США может остановиться около 30% грузовых перевозок, что крайне отрицательно скажется на экономике.

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