СМИ Великобритании: Запад пожинает плоды помощи киевскому режиму
Guardian о последствиях поддержки киевского режима: самая худшая зима ещё впереди
Лондон, 28 ноября, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Европе предсказали гуманитарный и миграционный кризис, который станет следствием антироссийских санкций. Это негативные последствия после поддержки киевского режима деньгами и оружием, считает обозреватель Guardian Саймон Тисдалл. По его мнению, этот кризис бросит вызов каждой стране, которая является членом Евросоюза.
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Он констатировал, что киевскому режиму стали поставлять меньше оружия в связи с истощением запасов вооружения и реже предоставлять кредиты. Объёмы помощи Киеву со стороны Великобритании будут сокращены после того, как республиканцы займут места в Конгрессе в январе, полагает обозреватель.
Как сообщало ИА REGNUM, эксперты из стран Евросоюза не поддержали намерение ввести ценовой потолок для нефти, поставляемой из России. Многие сочли это «глупой шуткой».