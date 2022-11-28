Лондон, 28 ноября, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Европе предсказали гуманитарный и миграционный кризис, который станет следствием антироссийских санкций. Это негативные последствия после поддержки киевского режима деньгами и оружием, считает обозреватель Guardian Саймон Тисдалл. По его мнению, этот кризис бросит вызов каждой стране, которая является членом Евросоюза.

Флаг Евросоюза

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«А ведь сейчас только ноябрь. Самая худшая для всех зима ещё впереди», — уверен Саймон Тисдалл.

Он констатировал, что киевскому режиму стали поставлять меньше оружия в связи с истощением запасов вооружения и реже предоставлять кредиты. Объёмы помощи Киеву со стороны Великобритании будут сокращены после того, как республиканцы займут места в Конгрессе в январе, полагает обозреватель.

«В отсутствие мирных переговоров или какого-либо улучшения ситуации усталость от конфликта переходит в апатию», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты из стран Евросоюза не поддержали намерение ввести ценовой потолок для нефти, поставляемой из России. Многие сочли это «глупой шуткой».