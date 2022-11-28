Эксперт рассказал о рисках вложения в валюту недружественных стран
Финансист не рекомендует вложения в криптовалюту, доллар и евро
Москва,
28 ноября 2022, 03:04 — REGNUM Вложить средства на фоне сложностей с валютами недружественных стран и нестабильности рынка акций лучше в защитные облигации федерального займа или валютные активы дружественных стран. Такую рекомендацию в беседе с агентством «Прайм» дала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Эксперт утверждает, что при выборе акций стоит обратить внимание на бумаги компаний со стабильным спросом. Также деньги можно вложить в государственные или корпоративные облигации. В связи с возможным введением дополнительных комиссий и других трудностей не следует переводить средства в евро и доллар, не рекомендуются вложения в криптовалюту.
«Однако, если у вас сформирован качественный диверсифицированный портфель корпоративных ценных бумаг, избавляться от них в настоящее время нецелесообразно», — заключила Валишвили.
Как сообщало ИА REGNUM, россияне с крупными банковскими вкладами могут потерять соцвыплаты и субсидии.
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История вопроса
Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, эмиссия и управление которой основаны на криптографических методах. Обычно эмиссия криптовалюты децентрализована, но некоторые государства заявляли о создании своих криптовалют. Большинство криптовалют имеют верхний предел объёма эмиссии.
Главной особенностью криптовалют является невозможность контроля за транзакциями со стороны банков или государственных органов. Управлять транзакцией могут только участники сделки. Большинство криптовалют не скрывают информацию о танзакциях, но их участники скрываются за псевдонимами. Таким образом, криптовалюты могут быть использованы в незаконных операциях.
Разные государства придерживаются разной политики по отношению к криптовалютам. В некоторых странах они являются законным платёжным средством, где то – товаром особого рода, а где-то транзакции с криптовалютами запрещены.
Первой криптовалютой стал разработанный в 2009 году Биткойн. Позже появились другие криптовалюты, но не все из них получили распространение. Приобрести или обменять криптовалюты можно на биржах криптовалют. Из-за новизны и неясного статуса криптовалют их курсы могут взлетать и падать непредсказуемым образом, что приводит к значительным финансовым потерям у тех, кто их использует.
В Российской Федерации владение криптовалютами законно, но платежи в них запрещены, поскольку единственным законным платёжным средством является рубль.