Вашингтон, 28 ноября 2022, 02:59 — REGNUM Во время рабочей поездки на остров Нантакет президент Джо Байден заглянул в окно магазина, увидев там девочек. Его поступок сочла странным сотрудница DC Patriot Минди Робинсон.
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Дети, увидев президента, сделали селфи. На фото американский лидер выглядит пугающе, считает журналистка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее негативную реакцию американцев вызвала шутка президента США Джозефа Байдена о прохождении им регулярного медицинского осмотра. Некоторые пользователи сети интернет посоветовали ему «проверить голову, а не тело».